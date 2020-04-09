Уничтожение африканских лесов грозит человечеству новыми вирусами

Ученые утверждают, что уничтожение тропических лесов по всей планете, особенно в Африке, приводит к более частым контактам человека с диким животными, что может вызвать возникновение новых вирусных угроз.

Африканские леса могут стать источником новых вирусов человека

Сейчас больше всего страдают тропические леса в Африке. За несколько десятков лет площадь этих лесов сократилась почти на 75%. В результате исчезли целые экосистемы.

Американские ученые исследовали опасную ситуацию, сложившуюся в Уганде, и пришли к выводу, что местные фермеры стали чаще контактировать с дикими приматами из-за сокращения площади тропических лесов. Это пагубно влияет на популяцию животных и повышает риски заражения людей вирусами, распространенными среди животных.

Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2 произошел из животного мира, ВИЧ — тоже. Cреди представителей дикой фауны есть еще большое количество потенциально опасных для человека вирусов, которые могут передаваться человеку при близком контакте.