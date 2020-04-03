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Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно

Общество

Есть мнение, что коронавирус изобрели США. Но сами Штаты также пострадали от коронавируса, страдают и их вооруженные силы. О том, откуда возник коронавирус, и является ли он биологическим оружием, рассказал ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

"Я думаю, что искусственное происхождение вируса вполне допустимо, даже больше чем 50%, что вирус был искусственный. Потому что он обладает некоторыми свойствами, которыми обычные вирусы не обладают.

Что характерно для COVID-19?

  • чрезвычайная заразность;
  • повышенная летальность.

Мы в первый раз сталкиваемся с такой масштабной эпидемией, причем на современном уровне, когда уже и всякие лекарства есть, и карантинные меры у цивилизованного человечества развиты. Это не период окончания Первой мировой войны, уровень гигиены там был намного ниже.

COVID-19 могли создать американцы

В 2015 году была опубликована статья в журнале Nature о том, что в США проводились эксперименты с вирусами на летучих мышах как раз в Ухане. Они проводились сначала вместе с китайскими партнерами, но потом американцы уже сами продолжали работать. Это делалось якобы для того, чтобы посмотреть опасность этих вирусов для человека, как они могут мутировать.

В результате этих экспериментов они вывели штамм, который становится опасным для человека. Потом вроде все исследования они прекратили.

Но в 2019 году в одной военной лаборатории что-то произошло. Об этом сказал представитель этой лаборатории на слушаниях в конгрессе. Можно предположить, что продолжались исследования над этим вирусом, хотя формально они были прекращены. Не исключено, что была утечка вируса. А могло быть как? Они могли кого-то заразить и послать в Китай, чтобы посмотреть, что будет.

Возможно, они рассчитывали, что вирус нанесет сильный удар по Китаю, потому что с Китаем у них есть проблемы: они рассматривают его в качестве главного своего экономического и геополитического конкурента. Такое заболевание должно было ослабить Китай. Своих военных они потом могли изолировать, вылечить.

Американцы думали, что вирус локализуется в Китае, а он вышел в Европу, а из Европы уже попал обратно в США. С биологическим оружием шутки плохи. Рассчитывать на то, что он тебя обойдет, это достаточно наивно.

США продолжают работать над биологическими видами оружия

Они создают лаборатории по всему миру. Сейчас они работают над оружием, которое носит избирательный характер. Они пытаются найти оружие, которое можно использовать против определенной национальности. Они собирают геном по странам. Но это очень сложно. Против азиатов легче применить биологическое оружие, потому что все-таки их геном отличается от генома европейцев, а против нас им сложнее его применить.

Разрабатывается ли биологическое оружие в России?

У нас достаточно сильно развита микробиология. Мы биологическим оружием занимаемся много лет. У нас хорошая микробиологическая школа и в самой медицине, и в военной медицине, поэтому мы и ответ можем дать.

Мы достаточно быстро можем разрабатывать лекарства (вакцины и противоядие) против этих штаммов. Против Эболы мы достаточно быстро разработали вакцину. Что касается этого вируса, я думаю, что против него также будет разработана вакцина. Но это не значит, что нет опасности. Все-таки на разработку вакцины уходит достаточно много времени. Чем страшнее биологическое оружие, тем больше оно убивает", — заключил эксперт.

Темы covid-19 китай и сша сша и россия коронавирус
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