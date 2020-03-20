Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Такой материал появился в 2015 году на сайте научного журнала Natura в 2015 году. Тогда авторы утверждали, что после появления вируса атипичной пневмонии (2002-2003) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) ученые знали о риске межвидовой передачи, которая приведет к эпидемии среди людей.

Успешный лабораторный эксперимент

В числе прочего исследовательская группа изучала летучих мышей, которые являются крупнейшими инкубаторами коронавирусов. Тем не менее летучие мыши не могли передавать людям коронавирус, потому что они не могли взаимодействовать с клетками человека с АСЕ2-рецепторами.

В материале также говорилось, что подковоносные летучие мыши несут штамм коронавируса SARS, который способен передаваться людям. Он был назван вирусом SHC014-CoV.

Чтобы лучше изучить данный вирус, ученые скопировали коронавирус и инфицировали им лабораторных мышей. Результаты показали, что вирус действительно способен связываться с клетками человека с АСЕ2-рецепторами и размножаться в клетках дыхательной системы.

В исследовательской работе отмечается, что лабораторные материалы, образцы и оборудование, которые использовались при проведении исследований, были получены из Армейского медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний. Хотя пока невозможно утверждать наверняка, что вирус, который был испытан на лабораторных мышах, тот же самый, что и коронавирус SARS-Cove-2.

Политика НАТО

Впрочем, интересные вещи можно найти и в более ранних документах. К примеру:

В отчете о деятельности альянса НАТО за 2019 год говорится, что в 2019 году первое место в научно-исследовательской работе альянса заняла тема радиохимической и биологической защиты (29%), сместив казалось бы самую насущную проблему Европы — противодействие терроризму (оно оказалось на 4-м месте по приоритетности).

Годом ранее, в 2018, ситуация была прямо противоположная: терроризм, как и должно быть, был на первом месте (28%), а радиохимическая и биологическая защита на четвертом (13%).

Как пишут в телеграм-канале "Брюссельский стукач", "учитывая отсутствие видимых причин столь резкой смены научных интересов, варианта два и оба они нелицеприятные: либо НАТО сейчас виляет пятой точкой, фальсифицируя данные, чтобы показать "а мы к вирусам всегда готовились, мы же современные",

либо еще в 2019 году в альянсе, прости Господи, знали откуда придет беда. Да, первый вариант куда более реален, но, согласитесь, факты удивляют".

Отношения с Россией

Там же можно сравнить и риторику по поводу отношений с Россией.

Последний отчет гласит, что "все более-менее, работаем. И только последний абзац параграфа про обеспокоенность "поведением Москвы в Европе".

В докладе за 2018 г. ситуация, опять же, была диаметрально противоположной. 90% параграфа Россию обвиняли в смертных грехах и как бы между строк упоминали про сотрудничество.

Символическое смягчение риторики НАТО в адрес России, полагаю, вызвано нежеланием многих европейских стран альянса, чьи представители участвовали в подготовке документа, обострять отношения с Москвой. Особенно на фоне всего, что происходит сейчас в Европе и мире. То есть, когда нужно — про "несусветное русское зло" готовы на время подзабыть".

Военные расходы США

При этом в 2019 году доля военных расходов США в совокупном военном бюджете стран НАТО составляла 70%, европейских членов с Канадой — 30%.

В 2018 году те же самые показатели были на уровне 69,3% и 30,7% соответственно. Количество стран, выполняющих рекомендации НАТО по закупке военной техники (20% от военного бюджета страны), осталось прежним.

Но в прошлом году НАТО получил 8,5 млн. евро на закупку серверов баз данных согласно решения о разработке "Системы ПВО наземного базирования 21-го века" (21st CenturyGround Based Air Defence). Последнее означает, что НАТО продолжает активную работу по улучшению (как по качеству, так и по скорости) возможностей обмена разведывательными данными между всеми странами-членами. Вопрос о том, для чего это нужно, можно даже не задавать.

Штабные "учения" 2017 года

Напомним, в свое время в 2017 году за неделю до инаугурации Трампа администрация Обамы и новая команда приняли участие в штабной игре по сценариям крупного внутреннего инцидента на территории США.

По информации издания Politico, замысел учений подразумевал реагирование на быстрое развитие смертельной пандемии вируса H9N2, который бушевал в Азии и Англии. В реальности подобной угрозы не существовало на тот момент и ситуация с эпидемией была лишь сценарием для обязательных "учений" переходного периода.

В качестве других вводных рассматривались опустошительный ураган, и кибер-инцидент.

Цель "игры" — предоставить новой администрации понимание методов координации своих усилий в борьбе с угрозами.