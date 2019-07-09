Российские ученые в сотрудничестве с исследователями из Франции и Великобритании создали революционный гиперчувствительный сенсор, который существенно увеличит ультрачувствительный контроль в биомедицины и других сферах.
Новые гиперчувствительные преобразователи получали название "фурье-нанопреобразователи". Они представляют собой золотые наноэлементы однослойной архитектуры, которые выложены специальным образом. При их освещении плазмоны на поверхности золотых элементов возбуждаются и концентрируют поле световой волны.
Уникальность фурье-нанопреобразователей состоит в том, что они могут считывать информацию о тончайшем слое световой волны, а затем передавать ее в виде специально закодированных соотношений фаз световой волны. Об этом журналистам рассказал руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.
Исследователи утверждают, что им еще ни разу не удалось считывать информацию о столь тонком атомарном слое до появления фурье-нанопреобразователей. Разработка открывает горизонт для более эффективного исследования 2D-материалов.
Ученые уже протестировали новый сенсор для определения дозировки антибиотика хлорамфеникола, который часто используется при изготовлении продуктов питания, а также в медицине. Его содержание проходит тщательный контроль, поскольку передозировка антибиотиком приводит к развитию сердечных и онкологических заболеваний. Точность обнаружения хлорамфеникола при помощи фурье-нанопреобразователей увеличилось в 1000 раз, по сравнению с другими методами анализа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о громкой теории ученых, которая гласит, что вся наша вселенная - это компьютерная симуляция.
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