Книги не дают мозгу расслабиться

Развитие цифровых технологий постепенно превращает процесс чтения книг в рудимент истории. Однако читать книги все-таки следует, говорят нейрофизиологии.

Недавнее исследование ученых из Великобритании доказало, что это занятие приносит для организма не меньше пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в процессе чтения человек упражняет весь мозг.

Россия перестала быть самой читающей страной

Так, опрос фонда "Общественное мнение" показал, что Россия перестала быть самой читающей страной, и 44 процента наших граждан за год вообще ни разу не открывали книгу. Действительно, молодое поколение сегодня все чаще отдает предпочтение просмотру фильмов и аудиокнигам, давно позабыв о том, что значит держать в руках печатное издание.

Какова польза от чтения книг?

Между тем, ученые установили, что чтение книг необходимо современному человеку так же, как и двадцать лет назад, выявив также и ту литературу, которая наиболее благотворно влияет на развитие человеческого интеллекта.

К такому выводу пришли оксфордские ученые, исследуя работу головного мозга человека в процессе чтения. Идея подобного исследования принадлежит специалисту по классическому английскому языку Натали Филипс (Natalie Phillips), которая задалась целью выяснить, каково истинное значение изучения литературы. Профессора интересовало, заложена ли в чтении поддающаяся оценке ощутимая польза для человека, помимо непосредственного получения знаний и связанных с конкретным произведением культурных и гуманитарных аспектов?

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Исследование ученых доказало, что это занятие приносит для организма не меньше пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в процессе чтения литературы человек упражняет весь мозг. В процессе эксперимента ученые поместили участников исследования в камеру аппарата МРТ и попросили их прочитать главу из романа Джейн Остин "Парк Мэнсфилд", текст которой проецировался на монитор внутри камеры.

Участников эксперимента попросили делать это двумя способами: как если бы они читали ради удовольствия, а также критически анализируя текст, как это делается перед сдачей экзамена. Аппарат МРТ позволил ученым наблюдать циркуляцию крови в мозге человека в процессе чтения, и то, что они обнаружили, оказалось просто удивительным.

Выяснилось, что при переходе от чтения для удовольствия к критическому восприятию информации, в мозгу человека происходит резкая смена видов нервной деятельности и характера кровообращения. В зависимости от способа прочтения книги человеческий организм задействует разные механизмы, позволяющие тренировать познавательные способности мозга.

При этом каждый вид неврологической нагрузки несет свою пользу человеческому мозгу, являясь своего рода упражнением для него. При чтении кровь поступает в те области мозга, которые находятся вне зон, отвечающих за управление, и доходит до участков, связанных со способностями к концентрации и познанию.

Таким образом, ученые доказали, что при чтении включается эффект "погружения" в книгу, когда человек мысленно представляет себя на месте героя, то есть в мозгу начинают функционировать те области, которые в другое время не бывают задействованы. Стоит отметить, что данный эффект не возникает при просмотре телевизора или в процессе компьютерной игры.

Читая, человек учится грамотно излагать свои мысли

Помимо стимулирования мозговой активности, процесс чтения имеет и важную социальную функцию. Так, читая авторов книг, которые очень хорошо пишут, человек тем самым учится и привыкает грамотно и понятно высказывать свои мысли. Социологи убеждены, что люди, которые читают книги, всегда будут руководить теми, кто вместо чтения книг предпочел просмотр телевизора. Этот электроприбор не способствует интеллектуальному развитию, поэтому ученые рекомендуют ограничить его просмотр двумя часами в день.

Специалисты также советуют хотя бы два часа в день выделить на чтение хорошей литературы. Они убеждены, что прочитанная книга всегда лучше просмотренного фильма. Причина кроется в том, что чтение не ограничивает человеческую фантазию. Именно поэтому, как правило, поставленный по книге фильм не соответствует ожиданиям зрителей, нарисовавших в своем воображении совсем другую постановку.

Кроме того, чем больше человек читает, тем меньше он похож на других. Вместе с героями произведений формируется его характер и индивидуальность, истинные критерии достойного поведения и оценки деятельности окружающих. Безусловно, культура человека зависит не от того, сколько им прочитано, а от количества книг, которые он понял. Именно поэтому так важны уроки чтения и литературы в школе.

Стоит также отметить, прежде всего ученые рекомендуют читать научную фантастику, поскольку именно эта литература стимулирует мозговую деятельность, развивает воображение и мышление.

"Я говорю студентам, что лучше читать хорошую фантастику, чем второсортную научную литературу: это интереснее, а вероятность ошибки в прогнозах примерно одинакова. Даже те из нас, кто не верит в сингулярность к середине века, ожидают постоянного, если не возросшего, потока инноваций в области био и нанотехнологий", — говорит преподаватель Кембриджа Мартин Рис, профессор космологии и астрофизики.

Интересно, что подавляющее большинство опрошенных фонда "Общественное мнение" взрослых людей — 81 процент — с теплотой вспоминают о собственных школьных уроках литературы. Но при этом сам процесс чтения нравился только 17 процентам опрошенных. Остальным запомнились красочные объяснения учителя (14 процентов), увлекательные сюжеты романов (12 процентов), конкретные авторы и произведения (11 процентов).

Поэт Лев Рубинштейн отмечает, что "сейчас люди ушли в блоги и перестали читать литературу, но по-прежнему уверены, что могут судить о книгах и о том, что надо давать на уроках, а что не стоит". При этом тот же опрос выявил, что многие хотели бы убрать из школьной программы "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Мы" Замятина, "Котлован" Платонова, а также все произведения Льва Толстого.

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Таким образом, на сегодняшний день все меньше людей осознает необходимость чтения художественной и научной литературы, заменяя ее тормозящими развитие мозга телепередачами и компьютерными играми. Между тем, учеными из Университета Суссекса было доказано, что 6 минут чтения более чем в 2 раза снижает уровень стресса. И этот процесс идет быстрее, чем от прослушивания музыки или от пешей прогулки. Поэтому читайте книги и прививайте здоровую привычку к знаниям посредством книг своим детям. Не зря говорят ученые, что люди делятся на две категории: тех, кто читает книги и тех, кто слушает тех, кто читает.

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