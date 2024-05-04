В базе данных МВД появилась информация о розыске преступника, который считает себя президентом Украины. Это Владимир Зеленский, 1978 года рождения, уроженец Кривого Рога.
"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК".
Номер статьи и конкретное обвинение пока не уточняется. Однако очевидно, что ему может инкриминироваться статья, связанная с международным терроризмом, а также он может быть обвинён по статьям, связанным с нарушением международного права, геноцидом и тому подобными преступлениями против человечества.
Ранее МВД уже объявляло в розыск по террористическим статьям ряд политических деятелей Украины.
Объявление Зеленского в розыск и признание его террористом официально сделает невозможным ведение каких-либо переговоров с ним и его шайкой, ибо с террористами переговоров не ведут.
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