Цены на бензин согласно прогнозу эксперта достигнут 55 000 рублей за тонну этим летом

Эксперт ожидает роста биржевой цены бензина до более чем 55 000 рублей за тонну

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет", который является резидентом инновационного центра "Сколково", Сергей Терешкин, предоставил прогноз касательно цен на бензин в летний период, сообщает агентство "Прайм".

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Специалист предсказывает, что повышение стоимости бензина в предстоящие месяцы будет соответствовать уровню инфляции, тогда как цены на дизельное топливо будут расти несколько быстрее.

Терешкин прогнозирует, что биржевые цены на бензин могут достигнуть более 55 000 рублей за тонну. Он также отметил, что стоимость дизельного топлива, вероятно, будет оставаться около отметки в 60 000 рублей за тонну.