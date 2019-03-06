В "Роскосмосе" начали готовить робота "Федора" к полету в космос

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в скором времени проведет подготовку робота "Федора" к полету на Международную космическую станцию.

Об этом общественности рассказал советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Брошенко.

Специалист напомнил, что "Федор" отправится на МКС на беспилотном космическом корабле "Союз" уже летом текущего года. В детали готовящейся миссии Александр Брошенко не вдавался — заявил лишь, что "Роскосмос" тщательно прорабатывает и планирует предстоящий "Федору" полет.

Напомним, что антропоморфный робот-спасатель "Федор" — это на самом деле аббревиатура его официального названия. Final Experimental Demonstration Object Research в дословном переводе с английского языка означает "Заключительный экспериментальный демонстрационный объект исследования". Любопытно, что изначально робота планировалось назвать "Аватаром".

Примечательно, что всего за несколько лет специалисты смогли обучить "Федора" водить автомобиль, открывать и закрывать двери, стрелять из пистолета, а также работать с дрелью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Следственный комитет Российской Федерации намерен внедрить в свою работу целый ряд передовых научных разработок.

Фото: Роскосмос.

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