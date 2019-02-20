Рогозин объяснил, почему двигатели SpaceX не превосходят российские

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск "просто не понимает, о чем речь", когда рассуждает о российских ракетных двигателях. Уничижительную характеристику компетенциям основателя SpaseX Рогозин дал, выступая перед журналистами 20 февраля.

Руководителя госкорпорации возмутило сообщение Илона Маска о том, что двигатель Raptor, над созданием которого работают специалисты SpaseX, превосходит по своим характеристикам российский РД-180.

Илон Маск отчитался о достижении уровня давления в камере сгорания Raptor в 268,9 атмосфер, как об абсолютном рекорде. В "Роскосмосе" этот рекорд отрицают, поскольку РД-180 обеспечивает давление свыше 280 атмосфер.

Кроме того, Рогозин обратил внимание на различия в конструкции двигателей, которые делают сравнение по параметру уровня давления некорректными. "Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям", — отметил глава "Роскосмоса".

Подчеркнув, что "Маск не является специалистом техническим в этом вопросе", Дмитрий Рогозин пожелал американскому коллеге удачи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Роскосмос" обвинил Илона Маска в демпинге на рынке космических запусков, из-за чего корпорация несет убытки.

Источник фото: government.ru

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