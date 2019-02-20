Рогозин объяснил, почему двигатели SpaceX не превосходят российские.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск "просто не понимает, о чем речь", когда рассуждает о российских ракетных двигателях. Уничижительную характеристику компетенциям основателя SpaseX Рогозин дал, выступая перед журналистами 20 февраля.
Руководителя госкорпорации возмутило сообщение Илона Маска о том, что двигатель Raptor, над созданием которого работают специалисты SpaseX, превосходит по своим характеристикам российский РД-180.
Илон Маск отчитался о достижении уровня давления в камере сгорания Raptor в 268,9 атмосфер, как об абсолютном рекорде. В "Роскосмосе" этот рекорд отрицают, поскольку РД-180 обеспечивает давление свыше 280 атмосфер.
Кроме того, Рогозин обратил внимание на различия в конструкции двигателей, которые делают сравнение по параметру уровня давления некорректными. "Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям", — отметил глава "Роскосмоса".
Подчеркнув, что "Маск не является специалистом техническим в этом вопросе", Дмитрий Рогозин пожелал американскому коллеге удачи.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Роскосмос" обвинил Илона Маска в демпинге на рынке космических запусков, из-за чего корпорация несет убытки.
Источник фото: government.ru
Читайте также
Илон Маск встал на сторону "Pravda"
Марсианская ракета Маска разрушилась от сильного ветра
Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.