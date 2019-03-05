В Следственном комитете начнут составлять фотороботы по ДНК

Следственный комитет Российской Федерации намерен внедрить в свою работу целый ряд передовых научных разработок.
Об этом общественности рассказала официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.
Так, по словам представителя Следственного комитета, уже в самое ближайшее время специалисты смогут без труда разыскивать и идентифицировать людей с воздуха, а также находить человеческие останки в самых труднодосягаемых местах — как под водой, так и глубоко под землей.
Сегодня, указала Светлана Петренко, ведомство активно использует в своей работе передовые технологии для поиска пропавших — например, беспилотники. Однако, посетовала официальный представитель российского ведомства, из-за погодных условий беспилотные летательные аппараты не всегда справляются с возложенными на них задачами. В скором времени, поделилась Светлана Петренко, на вооружение ведомства поступят новые активные средства расширенного спектра видения, которые и выведут поиски на качественно новый уровень.
Также, рассказала Светлана Петренко, в данный момент уже ведется разработка технологий для определения по ДНК неизвестного преступника его портрета. С помощью полученного в ходе анализа портрета, указывает Петренко, представителям ведомства ничего не будет стоить отыскать злоумышленника. Дело в том, поясняет официальный представитель Следственного комитета, что полученный ДНК-профиль будет содержать в себе информацию не только о росте, весе и комплекции разыскиваемого, но и цвете глаз, волос и даже о имеющихся у него заболеваниях.
Примечательно, что в реализации столь амбициозных задач Следственный комитет Российской Федерации заручился помощью отечественных ученых. Совместную работу представителей ведомства и научных сотрудников академии РАН Светлана Петренко, что примечательно, охарактеризовала как "мозговой штурм".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Следком РФ раскрыл знаменитую и загадочную гибель туристической группы Игоря Дятлова в горах Свердловской области в 1959 году. Так, оказалось, что трагедия не имеет ничего общего ни с засекреченным оружием СССР, ни с беглыми заключенными, и уж тем более с инопланетянами и йети.
Фото: sledcom.ru.
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