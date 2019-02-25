Переизбыток соли в организме приводит к кожным заболеваниям - ученые

Исследователи из Технического университета Мюнхена изучили пораженные участки кожи атопическим дерматитом и обнаружили причину возникновения заболевания. Оказалось, что пораженные участки кожи содержат в 30 раз больше натрия, чем полагается по норме.

Открытие ученых свидетельствует о том, что чрезмерное употребление соли может привести к необоснованным аллергическим иммунным ответам. Причина этого заключается в сильном воздействии хлорида натрия на Т-клетки, которые под его воздействием начинают усиленно вырабатывать белки IL-4 и IL-13. Эти белки используются организмом для ответных аллергических реакций, но при переизбытке могут вызывать кожные воспаления.

Ученые отмечают, что ничего страшного в этом нет, так как для прекращения воспалительных реакций необходимо просто сократить поступление хлорида натрия в организм. После этого Т-клетки не будут усиленно вырабатывать белки и состояние кожи нормализуется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Роспотребнадзор после изучения зарубежного опыта в борьбе с ожирением решил запретить россиянам иметь талию больше 90 сантиметров.

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