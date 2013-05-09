Гарвардские ученые нашли способ лечить герпес

Исследователи Гарвардской медицинской школы разработали технологию лечения герпеса. Это первый в мире случай, когда ученым удалось избавиться от самого вируса герпеса, а не от его симптомов. Технология CRISPR позволила добраться до клеток, где находятся спящие копии вируса. Ранее до этих клеток не могли добраться препараты.

Сейчас ученые работают над более простым способом доставки инструментов CRISPR в нейроны, которые хранят скрытые копии вируса герпеса.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что рэп-исполнителя Psy сравнили с герпесом.

Лидер панк-группы Green Day Билли Джо Армстронг, недавно прошедший курс лечения от алкоголизма, обругал южнокорейского рэп-исполнителя Psy, назвав его "герпесом музыки", сообщает ресурс News. radio. com.

Во вторник 7 мая Армстронг выложил в фотосервис Instagram снимок корейского рэпера, подписавшись внизу: "Этот мужик — герпес музыки. И когда ты уже думаешь, что избавился от него, он возвращается".

Сообщение Армстронга собрало 20 тысяч "лайков". Кроме того, под фотографией появились многочисленные комментарии, и авторы большей их части согласились с мнением музыканта.

В прошлом сентябре 41-летний фронтмен одной из самых популярных панк-групп в мире сорвался на концерте в Лас-Вегасе из-за стресса, вызванного напряженной гастрольной жизнью и злоупотреблением алкоголем. Сейчас курс реабилитации им полностью пройден.

21 и 23 июня группа впервые выступит в России, дав по концерту в Москве и в Санкт-Петербурге.

Psy — корейский рэпер, ставший известным благодаря хиту "Gangnam Style", видеоклип на которую стал самым просматриваемым видео в истории Youtube.