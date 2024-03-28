Вкусный способ упоребления спирулины: этот полезный зелёный смузи — лучшая еда для плоского живота

Начните свой день со здорового смузи, главный ингредиент которого спирулина.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Эта водоросль тёмно-зелёного цвета безумно полезна: содержит витамины, аминокислоты и множество микроэлементов. Также спирулина богата белком, поэтому смузи надолго подарит ощущение сытости.
Спирулина также
очищает кровь от токсинов,
укрепляет иммуннитет,
стабилизирует давление,
снижает уровень "вредного" холестерина,
улучшает память.
Смузи со спирулиной полезен и худеющим, поскольку ускоряет метаболизм.
Ингредиенты
1/2 небольшого авокадо, очищенного от кожицы и косточки
1 чайная ложка порошка спирулины
50 г шпината
1/4 огурца, крупно нарезанного
1 лайм, очищенный от цедры, и выжатый сок
10 г мяты плюс веточка для украшения (по желанию)
75 мл яблочного сока
1 чайная ложка мёда (по желанию)
Приготовление
Поместите все ингредиенты в блендер или кухонный комбайн, залейте 75 мл холодной воды и взбейте до получения однородной массы. Или сложите все ингредиенты в миску и взбейте погружным блендером. При подаче украсьте веточкой мяты.
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