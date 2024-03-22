Шарлотка с яблоками и манкой: несложный пирог для семейного чаепития

Этот рецепт шарлотки с яблоками и манкой необычен. И хотя основные компоненты остаются привычными — зеленые яблоки и простое бисквитное тесто, в нём есть некоторые интересные особенности. Например, добавление манки вместе с мукой придаст тесту особую текстуру. И даже можно приготовить эту шарлотку только на манке. Она будет превосходной, уверяет Gastronom.ru.
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для приготовления шарлотки с яблоками и манкой вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:
— 6 средних зелёных яблок,
— 4 больших яйца,
— 1 стакан сахара,
— 1 стакан сметаны с жирностью 20-25%,
— 1 стакан муки,
— 4 столовые ложки манки,
— 1 чайная ложка разрыхлителя,
— по 0,3 чайной ложки соды и соли,
— ваниль (щепотка),
— сок и цедра половины лимона,
— сливочное масло и мука для смазывания формы,
— сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 170 °C. Смажьте форму для выпечки диаметром 24 см сливочным маслом и посыпьте мукой.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевинки, нарежьте их кубиками размером примерно 2 см. Полейте нарезанные яблоки лимонным соком и посыпьте цедрой сверху.
Взбейте яйца с сахаром и ванилью при помощи миксера до образования пышной массы в течение 5-7 минут. Потом аккуратно добавьте взбитые яйца в сметану, перемешайте лопаткой.
В отдельной миске смешайте муку с манкой, разрыхлителем, содой и солью. Постепенно добавьте смесь муки в яично-сметанную массу и аккуратно перемешайте лопаткой, делая движения снизу вверх.
Залейте тесто яблоками в подготовленную форму и поместите ее в нижнюю часть разогретой духовки. Выпекайте до готовности в течение примерно 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, воткните деревянную шпажку — она должна выйти сухой.
Перед подачей остудите шарлотку, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита! Утонченный вкус и аромат шарлотки с яблоками и манкой наполнят вас радостью и удовольствием.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ШАРЛОТКА простой рецепт. С манкой. Вкуснейшая!!! | Яблочный десерт в Школе кулинарного умельца
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ