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Шарлотка с яблоками и манкой: несложный пирог для семейного чаепития

Шарлотка с яблоками и манкой: нежная и очень вкусная домашняя выпечка

2:12
Еда

Этот рецепт шарлотки с яблоками и манкой необычен. И хотя основные компоненты остаются привычными — зеленые яблоки и простое бисквитное тесто, в нём есть некоторые интересные особенности. Например, добавление манки вместе с мукой придаст тесту особую текстуру. И даже можно приготовить эту шарлотку только на манке. Она будет превосходной, уверяет Gastronom.ru.

Шарлотка с яблоками и манкой: нежная и очень вкусная домашняя выпечка
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления шарлотки с яблоками и манкой вам понадобятся следующие ингредиенты на 8 порций:

— 6 средних зелёных яблок,

— 4 больших яйца,

— 1 стакан сахара,

— 1 стакан сметаны с жирностью 20-25%,

— 1 стакан муки,

— 4 столовые ложки манки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— по 0,3 чайной ложки соды и соли,

— ваниль (щепотка),

— сок и цедра половины лимона,

— сливочное масло и мука для смазывания формы,

— сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 170 °C. Смажьте форму для выпечки диаметром 24 см сливочным маслом и посыпьте мукой.
  2. Очистите яблоки от кожуры и сердцевинки, нарежьте их кубиками размером примерно 2 см. Полейте нарезанные яблоки лимонным соком и посыпьте цедрой сверху.
  3. Взбейте яйца с сахаром и ванилью при помощи миксера до образования пышной массы в течение 5-7 минут. Потом аккуратно добавьте взбитые яйца в сметану, перемешайте лопаткой.
  4. В отдельной миске смешайте муку с манкой, разрыхлителем, содой и солью. Постепенно добавьте смесь муки в яично-сметанную массу и аккуратно перемешайте лопаткой, делая движения снизу вверх.
  5. Залейте тесто яблоками в подготовленную форму и поместите ее в нижнюю часть разогретой духовки. Выпекайте до готовности в течение примерно 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, воткните деревянную шпажку — она должна выйти сухой.
  6. Перед подачей остудите шарлотку, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита! Утонченный вкус и аромат шарлотки с яблоками и манкой наполнят вас радостью и удовольствием.

ШАРЛОТКА простой рецепт. С манкой. Вкуснейшая!!! | Яблочный десерт в Школе кулинарного умельца
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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