Приготовление вкусного и сочного блюда может быть не только вкусным, но и лёгким, особенно если речь идет о курице "Объеденье". Этот рецепт позволит вам создать румяную и ароматную курочку с минимумом хлопот. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов, немного времени и ваша курица "Объеденье" будет готова к подаче на стол.
Ингредиенты:
Приготовить курочку "Объеденье" очень просто:
1. Сначала необходимо приготовить коричневую массу-карамель, смешав соль и сахар на горячей сковороде. После этого добавляем воду к карамели и растворяем сахар и соль, получая густую жидкость.
2. Окорочки куриные смазываем натёртым чесноком, затем поливаем их полученной сахарно-солёной смесью.
3. Теперь остается лишь запекать курицу в духовке при температуре около 190-200 градусов Цельсия в течение часа.
После приготовления прекрасной курочки "Объеденье" остаётся лишь подать её на стол и наслаждаться великолепным вкусом и ароматом этого блюда.
Сочность и нежность курочки не оставят вас равнодушными, а минимальные усилия, затраченные на приготовление, не обременят вас лишними хлопотами.
Источник: "Поварёнок.ру"
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