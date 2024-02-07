Курица "Объедение" в духовке: необычный ингредиент для получения румяной корочки

Курица "Объедение": минимум хлопот и отличный результат

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление вкусного и сочного блюда может быть не только вкусным, но и лёгким, особенно если речь идет о курице "Объеденье". Этот рецепт позволит вам создать румяную и ароматную курочку с минимумом хлопот. Вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов, немного времени и ваша курица "Объеденье" будет готова к подаче на стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

10 окорочков куриных,

1 ст. л. соли,

1 ст. л. сахара,

250 мл воды,

2-3 зубчика чеснока.

Приготовить курочку "Объеденье" очень просто:

1. Сначала необходимо приготовить коричневую массу-карамель, смешав соль и сахар на горячей сковороде. После этого добавляем воду к карамели и растворяем сахар и соль, получая густую жидкость.

2. Окорочки куриные смазываем натёртым чесноком, затем поливаем их полученной сахарно-солёной смесью.

3. Теперь остается лишь запекать курицу в духовке при температуре около 190-200 градусов Цельсия в течение часа.

После приготовления прекрасной курочки "Объеденье" остаётся лишь подать её на стол и наслаждаться великолепным вкусом и ароматом этого блюда.

Сочность и нежность курочки не оставят вас равнодушными, а минимальные усилия, затраченные на приготовление, не обременят вас лишними хлопотами.

Источник: "Поварёнок.ру"