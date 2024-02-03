Приготовьте на ужин чахохбили: порадуйте родных знаменитым блюдом грузинской кухни

Чахохбили: аппетитная классика грузинской кухни на все времена

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Одно из самых известных и популярных блюд грузинской кухни — чахохбили, которое готовится из доступных и вкусных ингредиентов. Мы расскажем вам, как приготовить классический чахохбили.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты на 6 порций:

— 1 курица (весом 1,5-2 кг)

— 1 столовая ложка растительного масла

— 4 красных луковицы

— 1 красный сладкий перец

— 1 зеленый сладкий перец

— 800 г помидоров

— 3 зубчика чеснока

— 4 веточки кинзы

— 3 веточки петрушки

— ½ чайной ложки приправы уцхо-сунели

— ½ чайной ложки молотого острого красного перца

— 4 лавровых листа

— соль и молотый черный перец по вкусу

Процесс приготовления:

1. Поместите курицу в кастрюлю и залейте кипящей водой так, чтобы она была покрыта слоем в 2 см. Доведите до кипения на сильном огне и варите 30 минут на среднем огне.

2. Выложите курицу на тарелку и дайте ей остыть в течение 20 минут. Затем нарежьте мякоть курицы небольшими кусочками вместе с костями. Через марлю процедите бульон, чтобы получить чистый сок.

3. В глубокой кастрюле нагрейте растительное масло. Добавьте кусочки курицы и обжарьте их на сильном огне до золотистого цвета, периодически переворачивая. Это придаст мясу аромат и хрустящую корочку.

4. Добавьте мелко нарезанный красный лук в кастрюлю с курицей и обжарьте на среднем огне в течение 8-10 минут, чтобы лук стал мягким и ароматным, но не подгорел.

5. Вымойте зеленый и красный сладкий перец, удалите семена и нарежьте их тонкой соломкой.

6. Добавьте нашинкованный перец в кастрюлю к курице и обжарьте все вместе на среднем огне в течение 5 минут. Затем влейте 300 мл бульона и тушите под крышкой 40 минут.

7. Подготовьте помидоры, сделав надрезы в виде креста на каждом. Опустите помидоры в кипящую воду на 1 минуту, а затем переложите их в миску с холодной водой для охлаждения. Снимите кожицу и измельчите помидоры блендером или протрите через сито.

8. Добавьте полученную массу помидоров в кастрюлю с курицей и овощами, тушите 10 минут.

9. Грубо нарежьте чеснок и кинзу, а затем поместите их в ступку и раздавите пестиком с солью до получения однородной массы. Переложите её в кастрюлю с мясом и помидорами.

10. Петрушку нарежьте очень мелко, добавьте её в кастрюлю вместе с уцхо-сунели. Насыпьте молотого красного перца, положите лавровый лист и прогревайте на небольшом огне в течение 10 минут.

11. Выключите плиту, кастрюлю с чахохбили накройте крышкой, пусть она постоит на горячей плите минут 15 минут. После этого блюдо можно подавать на стол.

Чахохбили можно при желании украсить нарубленной петрушкой или кинзой. Чаще всего на гарнир к классическому чахохбили подают отварной картофель либо рис. Однако при желании можно подать к нему и любой другой гарнир, например, гречку, макароны или перловку.

Источник: "Гастроном.ру"