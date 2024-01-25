Хрустящее печенье к чаю: не с мукой, а с манкой

Вкусное печенье с манной крупой и молоком: нравится взрослым и детям

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте к чаю печенье, но не с мукой, а с манной крупой, как советует YouTube-канал "Домашняя кухня". Такое печенье получается очень хрустящим!

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under Public Domain

Ингредиенты:

600 г манной крупы;

200 мл молока;

2 яйца;

2 ч. л. разрыхлителя;

160 г сахара;

120 мл растительного масла;

2 щепотки соли;

2 пакетика ванилина.

Как готовить

1. Яйца разбейте в миску, насыпьте сахар, соль, как следует перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, ванилин, и опять перемешайте массу венчиком. Всыпьте манку, разрыхлитель и ложкой замесите тесто. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на час, пока манка не набухнет.

2. Намочив руки водой, лепите из теста шарики, после чего запанируйте каждый в манке и выложите на противень, немного сплюснув печенье. Для красоты можно ножом несколько раз надавить на печенье в виде решётки.

3. Печенье печётся примерно 20-25 минут в разогретой до 180 градусах духовке.