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Хрустящее печенье к чаю: не с мукой, а с манкой

Вкусное печенье с манной крупой и молоком: нравится взрослым и детям

1:08
Еда

Приготовьте к чаю печенье, но не с мукой, а с манной крупой, как советует YouTube-канал "Домашняя кухня". Такое печенье получается очень хрустящим!

Вкусное печенье с манной крупой и молоком: нравится взрослым и детям
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under Public Domain

Ингредиенты:

  • 600 г манной крупы;
  • 200 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 160 г сахара;
  • 120 мл растительного масла;
  • 2 щепотки соли;
  • 2 пакетика ванилина.

Как готовить

1. Яйца разбейте в миску, насыпьте сахар, соль, как следует перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, ванилин, и опять перемешайте массу венчиком. Всыпьте манку, разрыхлитель и ложкой замесите тесто. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на час, пока манка не набухнет.

2. Намочив руки водой, лепите из теста шарики, после чего запанируйте каждый в манке и выложите на противень, немного сплюснув печенье. Для красоты можно ножом несколько раз надавить на печенье в виде решётки.

3. Печенье печётся примерно 20-25 минут в разогретой до 180 градусах духовке.

ВКУСНОЕ И ХРУСТЯЩЕЕ ПЕЧЕНЬЕ С МАННОЙ КРУПОЙ! ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ БУДУТ В ВОСТОРГЕ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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