Хрустящее печенье к чаю: не с мукой, а с манкой

Приготовьте к чаю печенье, но не с мукой, а с манной крупой, как советует YouTube-канал "Домашняя кухня". Такое печенье получается очень хрустящим!
Ингредиенты:
Как готовить
1. Яйца разбейте в миску, насыпьте сахар, соль, как следует перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло, ванилин, и опять перемешайте массу венчиком. Всыпьте манку, разрыхлитель и ложкой замесите тесто. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на час, пока манка не набухнет.
2. Намочив руки водой, лепите из теста шарики, после чего запанируйте каждый в манке и выложите на противень, немного сплюснув печенье. Для красоты можно ножом несколько раз надавить на печенье в виде решётки.
3. Печенье печётся примерно 20-25 минут в разогретой до 180 градусах духовке.
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