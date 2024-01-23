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Румяное песочное печенье к чаю готовится из самого минимального набора продуктов

Песочное печенье на растительном масле: готовится из минимума продуктов

1:19
Еда

Простое песочное печенье от YouTube-канала "Вкусно live" готовится из минимального набора ингредиентов, но на вкус оно получается просто великолепным и рассыпчатым по текстуре!

Песочное печенье на растительном масле: готовится из минимума продуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine mf Pelletier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли;
  • 150 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление

1. Разбейте в миску яйцо, насыпьте сахар, щепотку соли и как следует перемешайте при помощи миксера или просто венчика, пока яичная масса не побелеет и сахар не растворится.

2. Добавьте растительное масло, снова перемешайте. При желании в тесто можно добавить орехи, изюм, цукаты, цедру цитрусовых и т. д.

3. В муку добавьте разрыхлитель, муку насыпьте в яично-масляную массу и замесите мягкое и упругое тесто.

4. Сформируйте печенье любого размера и формы. Самое простое — это скатать из теста маленькие шарики и сплюснуть их руками.

5. Выложите печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки. Между печеньями оставляйте расстояние. Выпекайте печенье примерно 15-20 минут при 180 градусах, пока оно не станет румяным.

 

Песочное печенье на растительном масле🍪|Всего 4 ложки масла!Печенье ИЗ НИЧЕГО!К чаю на скорую руку!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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