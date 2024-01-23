Румяное песочное печенье к чаю готовится из самого минимального набора продуктов

Простое песочное печенье от YouTube-канала "Вкусно live" готовится из минимального набора ингредиентов, но на вкус оно получается просто великолепным и рассыпчатым по текстуре!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Разбейте в миску яйцо, насыпьте сахар, щепотку соли и как следует перемешайте при помощи миксера или просто венчика, пока яичная масса не побелеет и сахар не растворится.
2. Добавьте растительное масло, снова перемешайте. При желании в тесто можно добавить орехи, изюм, цукаты, цедру цитрусовых и т. д.
3. В муку добавьте разрыхлитель, муку насыпьте в яично-масляную массу и замесите мягкое и упругое тесто.
4. Сформируйте печенье любого размера и формы. Самое простое — это скатать из теста маленькие шарики и сплюснуть их руками.
5. Выложите печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки. Между печеньями оставляйте расстояние. Выпекайте печенье примерно 15-20 минут при 180 градусах, пока оно не станет румяным.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.