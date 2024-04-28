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Инвестиция, которую можно надеть на себя: названы плюсы вложения средств в бриллианты

Россиянам рассказали о выгоде инвестиций в бриллианты

1:47
Экономика

Инвестиции в бриллианты занимают лишь 2% рынка, что связано с высокими расходами на хранение и неоднозначными механизмами ценообразования.

Россиянам рассказали о выгоде инвестиций в бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам вице-президента аналитической компании "Борселл" Ольги Веретенниковой, процесс инвестирования в эти драгоценные камни требует времени и знаний, но при правильном подходе позволяет не только сохранить, но и значительно увеличить первоначальный капитал. Однако получить быструю прибыль, например, удвоив инвестицию за полгода, нереально.

Веретенникова подчеркивает, что алмазы обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря своей редкости и ограниченным природным запасам. Например, алмазов добывается в 150 раз меньше по сравнению с золотом. Также, по ее словам, алмазы стойки к экономическим кризисам и рецессиям, обеспечивая защиту от валютных и инфляционных рисков, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Кроме того, возрастающий спрос на ювелирные изделия и роскошные товары по всему миру способствует увеличению стоимости бриллиантов. Веретенникова отмечает удобство хранения бриллиантов из-за их высокой ценности на единицу массы, что позволяет владельцам даже носить их в виде украшений, не опасаясь за инвестиционную стоимость, сообщают Известия.

Однако, чтобы действительно успешно зарабатывать на инвестициях в камни, необходимо обладать глубокими знаниями в этой области. Эксперт подчеркивает, что успешные инвесторы в драгоценные камни — это профессионалы, которые глубоко понимают рынок, его тенденции и особенности работы с драгоценными камнями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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