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Советы визажиста: выбор и нанесение румян для свежего и естественного вида

Руководство по румянам: от подбора текстуры до методов нанесения

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Румяна — идеальный способ придать коже свежий вид, особенно когда вы устали или загар с лица уже смылся. Главное — выбрать правильную текстуру и оттенок. С этими нюансами поможет разобраться визажист Наталья Миллер, которая делится своими советами.

Руководство по румянам: от подбора текстуры до методов нанесения
Фото: openverse.org by ookikioo is licensed under CC BY 2.0.

Текстура румян:

Сухие румяна, или рассыпчатые, являются наиболее популярным выбором. Они легко наносятся кистью, растушевываются без проблем и подходят для всех типов кожи, особенно для жирной, скрывая блеск и поры. Кремовые румяна универсальны: их можно использовать не только на щеки, но и на веки и губы. Они особенно подходят для сухой кожи, маскируя сухость и шелушения. При использовании кремовых румян на жирной коже их следует зафиксировать сухими румянами, чтобы предотвратить проваливание текстуры в поры.

Оттенок румян:

Для светлой кожи подойдут светло-розовые, персиковые и ягодные оттенки, особенно если на коже есть веснушки. Для смуглой кожи рекомендуются теплые или яркие тона, такие как фуксия, абрикосовый или вишневый. Для оливковой кожи стоит выбирать холодные розовые, нейтрально-персиковые или пурпурные оттенки, которые помогут нейтрализовать сероватый оттенок.

Совет для всех:

Если вам сложно выбрать оттенок румян, замените их бронзером, чтобы придать коже натуральный загар.

Способ нанесения:

Румяна следует наносить сразу после тонального крема, а затем после бронзера и хайлайтера, наслаждаясь насыщенным цветом и естественным сиянием. Наносите их широкими круговыми движениями кисти на выступающие части щек, широко улыбаясь перед зеркалом. Помните, что точки нанесения румян — это самые выступающие части лица, и растушевывать их следует вверх и вбок по направлению к вискам, чтобы избежать создания "круглых пятен". Отступайте от крыльев носа на расстояние, равное ширине двух пальцев, чтобы избежать слияния смешанных оттенков.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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