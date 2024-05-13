Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали про хрипоту у кошек
Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Banki.ru: мини-каско — выгодное решение для опытных водителей
Врач Степенский: чистотел и одуванчик помогут снять зуд после укуса насекомого
Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна
Стало известно, когда средние зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей
Россиянам рассказали, что в группе риска по гипертонии люди с лишним весом
Рецепт смузи с ягодами годжи
Эксперт по этикету: как правильно себя вести в поезде, чтобы не раздражать пассажиров
Пасынки могут быть полезны для здоровья и красоты растений: как их применять

Почему не стоит выбрасывать пасынки?

2:02
Садоводство » Советы

Пасынки растений — это боковые побеги, которые появляются у многих растений и могут быть причиной беспокойства для садоводов и цветоводов. Часто люди выбрасывают пасынки, считая их лишними и вредными для растений. Однако, на самом деле, пасынки могут быть полезными и даже необходимыми для здоровья и красоты растений.

Почему не стоит выбрасывать пасынки?
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, пасынки являются естественным процессом для многих растений. Они помогают растению распространяться и размножаться, обеспечивая новые экземпляры того же вида. Кроме того, пасынки могут служить запасным источником питательных веществ для растения в случае нехватки воды или питательных веществ в почве. Таким образом, выбрасывая пасынки, мы лишаем растение возможности выжить и развиваться.

Во-вторых, пасынки могут улучшать внешний вид растений. Некоторые виды растений, например, помидоры или огурцы, имеют пасынки, которые могут быть использованы для формирования куста и создания более красивого и компактного вида растения. Кроме того, пасынки могут служить декоративным элементом в саду или на клумбе, добавляя разнообразие и интерес к ландшафту.

Также стоит отметить, что пасынки могут быть полезными для борьбы с вредителями и болезнями. Некоторые растения, например, помидоры, имеют пасынки, которые содержат вещества, отпугивающие вредителей. Кроме того, пасынки могут служить барьером для защиты растения от болезней, предотвращая их распространение по всему растению.

Наконец, пасынки могут быть использованы для получения новых растений. Многие садоводы и цветоводы используют пасынки для размножения растений, что позволяет им сохранить сорт и получить новые экземпляры. Такой метод размножения является более экономичным и удобным, чем покупка новых растений.

4 способа эффективного использование пасынков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Последние материалы
Кинолог рассказал, могут ли собаки ревновать хозяина
Юрист предупредила о штрафе 2000 ₽ за неправильный пол
Учёные узнали, как осушение болот навредило лесам
Киберстрахование защитит бизнес от ущерба имущества и кражи денег
Эксперт назвал главные правила финансового благополучия
Андрей Макаревич* попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса
Подробный обзор функции Auto Hold: как это работает и зачем она нужна в авто
Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами
Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом
Собчак считает извращением желание мужчин находить невест, похожих на бывших жён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников