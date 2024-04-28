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Преображение после 35: какие прически и стрижки следует избегать

Прически, которые лучше избегать после 35-ти лет

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Прическа и оттенок волос могут значительно влиять на общее восприятие человека, сделав его либо моложе, либо старше на несколько лет. По мнению стилистов, не все прически и стрижки подходят женщинам после 35 лет.

Прически, которые лучше избегать после 35-ти лет
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Косички, за исключением вечерних причесок с одним колоском у лица, могут подходить совсем молодым девушкам или девочкам. Полностью заплетенные косы подчеркивают мимические морщины, а с возрастом волосы становятся менее густыми, что делает косички менее уместными.

Короткие стрижки, типа "под мальчика", могут выглядеть хорошо на девушках с выразительными чертами лица, однако чаще всего они подходят молодым женщинам до 25 лет или после 40. В промежутке между ними эти прически могут выглядеть менее выигрышно.

Просто распущенные длинные волосы редко придают ухоженный и красивый вид, особенно после 35 лет. Чаще всего они добавляют возраста и делают образ менее интересным.

Черный цвет волос, особенно если он не естественный, может подчеркивать черты лица и морщины, делая образ более строгим. Подобная ситуация может быть и с слишком светлыми оттенками волос.

Слишком идеальные укладки, вроде упругих локонов или прилизанных причесок, могут лишать образ естественности и прибавлять возраст, особенно у зрелых женщин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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