Пирог с творогом без блендера и миксера: невероятно вкусен к завтраку

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с творогом без блендера и миксера. Очень вкусный и нежный десерт на завтрак.

Фото: openverse by veganLazySmurf is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для теста:

Сахар 150 гр.

Соль щепотка.

Яйца 3 шт.

Маргарин или сл. масло 180 гр (растопить).

Сметана 2 ст. л.

Разрыхлитель 1.5 ч. л.

Мука 550 гр.

Ингредиенты для начинки:

Творог 700 гр.

Сахар 200 гр.

Яйца 2 шт.

Сметана 2 ст. л.

Ванилин.

Приготовление:

Включить печь и замесить мягкое тесто. Пока оно доходит, делаем начинку: смешиваем все ингредиенты, тщательно перемешиваем.

Дно формы 28х27 см застелить пергаментом. Тесто разделить на две части, одна побольше.

Большую часть отправить в форму, сделав бортики - 3 см. Уложить начинку. Со второй половины теста сделать полосочки и уложить сверху. Вилкой прижать края и отправить выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов, минут на 40.

Автор: "Простая кухня".