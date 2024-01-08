Пирог с творогом без блендера и миксера. Очень вкусный и нежный десерт на завтрак.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление:
Включить печь и замесить мягкое тесто. Пока оно доходит, делаем начинку: смешиваем все ингредиенты, тщательно перемешиваем.
Дно формы 28х27 см застелить пергаментом. Тесто разделить на две части, одна побольше.
Большую часть отправить в форму, сделав бортики - 3 см. Уложить начинку. Со второй половины теста сделать полосочки и уложить сверху. Вилкой прижать края и отправить выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов, минут на 40.
Автор: "Простая кухня".
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