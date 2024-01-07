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Самый вкуснейший лимонный кекс с глазурью

1:26
Еда

Самый вкусный лимонный кекс получится у вас, если вы используете этот наш рецепт.

Самый вкуснейший лимонный кекс с глазурью
Фото: Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты"

Ингредиенты:

  • мука 160 гр
  • сахар 90 гр
  • масло 145 гр
  • яйца 3 шт
  • крахмал 40 гр
  • разрыхлитель 5 гр
  • ванильный сахар 10 гр
  • лимонный сок 30 мл
  • цедра одного лимона
  • щепотка соли

для глазури:

  • сахарная пудра 100 гр
  • лимонный сок 30 мл

Приготовление:

Сливочное масло размягчаем и взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до побеления, добавляем лимонный сок, цедру и соль, взбиваем ещё раз.

Добавляем яйца, взбиваем до полной однородности. В отдельной посуде смешиваем муку, разрыхлитель, крахмал, перемешиваем. Просеять эту смесь в масляную.

Полученное тесто хорошо перемешиваем венчиком до пышности и выкладываем в форму. Выпекаем при 180 градусах.

В маленьких формочках 20 минут, если форма больше, то и время запекания тоже увеличится.

Для глазури смешиваем сахарную пудру с лимонным соком, взбиваем миксером.

Готовый остывший кекс поливаем глазурью. Приятного аппетита!

 

Автор "Простая кухня"

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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