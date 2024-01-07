Самый вкусный лимонный кекс получится у вас, если вы используете этот наш рецепт.
Ингредиенты:
для глазури:
Приготовление:
Сливочное масло размягчаем и взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до побеления, добавляем лимонный сок, цедру и соль, взбиваем ещё раз.
Добавляем яйца, взбиваем до полной однородности. В отдельной посуде смешиваем муку, разрыхлитель, крахмал, перемешиваем. Просеять эту смесь в масляную.
Полученное тесто хорошо перемешиваем венчиком до пышности и выкладываем в форму. Выпекаем при 180 градусах.
В маленьких формочках 20 минут, если форма больше, то и время запекания тоже увеличится.
Для глазури смешиваем сахарную пудру с лимонным соком, взбиваем миксером.
Готовый остывший кекс поливаем глазурью. Приятного аппетита!
Автор "Простая кухня"
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