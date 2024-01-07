Самый вкуснейший лимонный кекс с глазурью

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Самый вкусный лимонный кекс получится у вас, если вы используете этот наш рецепт.

Фото: Telegram-канал "Простые рецепты. Новогодние салаты"

Ингредиенты:

мука 160 гр

сахар 90 гр

масло 145 гр

яйца 3 шт

крахмал 40 гр

разрыхлитель 5 гр

ванильный сахар 10 гр

лимонный сок 30 мл

цедра одного лимона

щепотка соли

для глазури:

сахарная пудра 100 гр

лимонный сок 30 мл

Приготовление:

Сливочное масло размягчаем и взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до побеления, добавляем лимонный сок, цедру и соль, взбиваем ещё раз.

Добавляем яйца, взбиваем до полной однородности. В отдельной посуде смешиваем муку, разрыхлитель, крахмал, перемешиваем. Просеять эту смесь в масляную.

Полученное тесто хорошо перемешиваем венчиком до пышности и выкладываем в форму. Выпекаем при 180 градусах.

В маленьких формочках 20 минут, если форма больше, то и время запекания тоже увеличится.

Для глазури смешиваем сахарную пудру с лимонным соком, взбиваем миксером.

Готовый остывший кекс поливаем глазурью. Приятного аппетита!

Автор "Простая кухня"