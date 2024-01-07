Этот вкусный ролл-шаурма будет прекрасной закуской в разных ситуациях

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный ролл будет прекрасной закуской в абсолютно разных ситуациях. Им вы можете перекусить и сами, и с друзьями!

Фото: openverse by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингридиенты:

Куриное филе

Лаваш

Для салата (пекинская капуста, помидорки, огурцы, сметана)

Морковь по-корейски

Соус (майонез, кетчуп, немного барбекю и горчицы)

Маринад для курочки (оливковое масло, копченая паприка, смесь перцев и специи для курицы).

Приготовление:

Курицу нарезаем вдоль на пласты, обмакиваем в масле и специях, затем оставляем на час мариноваться.

Для салатика нарезаем огурцы, пекинскую капусту и помидоры, заправляем сметанкой, солим.

Обжариваем курицу на сильном огне до корочки и нарезаем её.

Смазываем лаваш соусом, кладем курицу, салат, морковь и плотно заворачиваем. Чуть поджариваем. Приятного аппетита!

Автор "Простая кухня".