Вкусный ролл будет прекрасной закуской в абсолютно разных ситуациях. Им вы можете перекусить и сами, и с друзьями!
Ингридиенты:
Приготовление:
Курицу нарезаем вдоль на пласты, обмакиваем в масле и специях, затем оставляем на час мариноваться.
Для салатика нарезаем огурцы, пекинскую капусту и помидоры, заправляем сметанкой, солим.
Обжариваем курицу на сильном огне до корочки и нарезаем её.
Смазываем лаваш соусом, кладем курицу, салат, морковь и плотно заворачиваем. Чуть поджариваем. Приятного аппетита!
Автор "Простая кухня".
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