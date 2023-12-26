Если не хочется возиться с выпечкой, а порадовать близких вкусным десертом хочется, можно по совету YouTube-канала "Готовим с Никой" сделать простой, но при этом очень вкусный тортик-пятиминутку.
Торт собирается очень быстро, для него нужен минимальный набор продуктов, но при этом он очень нежный и вкусный. Если его красиво украсить, этот десерт не стыдно подать даже на праздничный стол!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Киви очистите от кожуры, нарежьте тонкими кружками.
2. В миску высыпьте крекеры-"рыбки", добавьте сметану и сахар, хорошо перемешайте массу ложкой.
3. Бананы нарежьте кубиками, добавьте к крекерам со сметаной и сахаром, снова перемешайте.
4. Глубокую чашку или миску застелите пищевой плёнкой. Всю её поверхность выложите кружочками киви. Сверху на них выложите крекерно-сметанную массу с бананами, разровняйте. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте на несколько часов в холодильник для пропитывания и застывания.
5. Через несколько часов вытащите миску, снимите плёнку сверху, переверните торт на блюдо, аккуратно удалите плёнку и с поверхности торта.
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