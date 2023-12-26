Простой и нежный торт с фруктами и сметаной: без выпечки, всего за пять минут

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если не хочется возиться с выпечкой, а порадовать близких вкусным десертом хочется, можно по совету YouTube-канала "Готовим с Никой" сделать простой, но при этом очень вкусный тортик-пятиминутку.

Фото: openverse.org by t-mizo is licensed under CC BY 2.0.

Торт собирается очень быстро, для него нужен минимальный набор продуктов, но при этом он очень нежный и вкусный. Если его красиво украсить, этот десерт не стыдно подать даже на праздничный стол!

Ингредиенты:

250 г крекеров-"рыбок";

400 г сметаны;

4-5 киви;

2 бакана;

200 г сахара.

Приготовление

1. Киви очистите от кожуры, нарежьте тонкими кружками.

2. В миску высыпьте крекеры-"рыбки", добавьте сметану и сахар, хорошо перемешайте массу ложкой.

3. Бананы нарежьте кубиками, добавьте к крекерам со сметаной и сахаром, снова перемешайте.

4. Глубокую чашку или миску застелите пищевой плёнкой. Всю её поверхность выложите кружочками киви. Сверху на них выложите крекерно-сметанную массу с бананами, разровняйте. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте на несколько часов в холодильник для пропитывания и застывания.

5. Через несколько часов вытащите миску, снимите плёнку сверху, переверните торт на блюдо, аккуратно удалите плёнку и с поверхности торта.