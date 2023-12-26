"Бабушкин пирог" выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

"Бабушкин пирог" всегда выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю. Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород" поделился рецептом.

Фото: http://www.theveganversion.com/2012/01/not-so-depressing-depression-era.html by Lee Khatchadourian-Reese is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты для теста:

Один стакан кефира или сметаны.

Один стакан муки.

Один стакан сахара.

Одно яйцо.

Одна ч. л. гашеной уксусом соды.

2 ст. л. какао.

Для глазури понадобятся 2 ст. л. какао, 50 г сливочного масла, 2 ст. л сметаны, 2 ст. л сахарного песка.

Приготовление:

1. Нужно смешать все продукты для теста. Муку необходимо просеять через сито и всыпать частями. Замесить тесто для получения консистенции, напоминающей густую сметану.

2. Разогреть духовку до 180°. Переложить тесто в форму для выпечки и отправить выпекаться на 40 минут.

3. Приготовить глазурь: объединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Поставить массу на огонь и нагреть, постоянно помешивая. Делать это до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вытащить пирог и дать немного остыть. Тёплую выпечку полить глазурью.