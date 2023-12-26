"Бабушкин пирог" всегда выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю. Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород" поделился рецептом.
Ингредиенты для теста:
Для глазури понадобятся 2 ст. л. какао, 50 г сливочного масла, 2 ст. л сметаны, 2 ст. л сахарного песка.
Приготовление:
1. Нужно смешать все продукты для теста. Муку необходимо просеять через сито и всыпать частями. Замесить тесто для получения консистенции, напоминающей густую сметану.
2. Разогреть духовку до 180°. Переложить тесто в форму для выпечки и отправить выпекаться на 40 минут.
3. Приготовить глазурь: объединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Поставить массу на огонь и нагреть, постоянно помешивая. Делать это до тех пор, пока масса не станет однородной.
Вытащить пирог и дать немного остыть. Тёплую выпечку полить глазурью.
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