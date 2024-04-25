Власти Москвы вступили в непримиримую борьбу против апартаментов, замаскированных под другие здания

В Москве началась борьба с маскировкой апартаментов под другие типы недвижимости

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уполномоченные московским правительством органы внимательно следят, чтобы возводимое в столице жильё соответствовало разрешительной документации на него, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На семинаре для архитекторов и застройщиков он рассказал, как это делается, передаёт РИА Недвижимость.

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"Мы очень внимательно смотрим соответствие функционального назначения тому, что заявлено в документах. Сейчас апартаменты могут маскироваться уже под что угодно. Мы это всё прекрасно понимаем, знаем, отслеживаем", — заверил Кузнецов.

Надзорные органы обладают необходимыми инструментами для контроля за возводимыми объектами. "Если ваша гостиница, офисное здание, спортивный комплекс или медицинский центр выглядит как жилье, вам на это укажут", — предупредил чиновник.

В случае выявления злоупотребления недвижимость придётся перестраивать или, при наличии такой возможности, переоформлять документацию — всё за свой счёт, заключил он.