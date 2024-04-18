Кому амфитеатр, а кому новые квартиры. В Алупке два частных дома не вписывались в общую концепцию

В Алупке вместо двух частных домов будут строить амфитеатр

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что жителям двух частных домов дали квартиры в новостройках, по причине того, что их дома мешали строительству амфитеатра. Предварительно с собственниками было достигнуто соглашение о равноценном обмене по площади в любой точке муниципалитета. Сами переговоры велись ещё на старте работ.

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Напомним, что в центре Алупки идёт масштабная реконструкция общественного пространства. Сейчас работы практически завершены. уже идёт мощение, установка фонарей, приводятся в порядок фасады "старой Алупки".

Глава администрации также рассказала, что в ходе реконструкции был восстановлен старинный питьевой фонтан. В дальнейших планах — благоустройство территории рыбацкой артели. В целом центр Алупки обновлён и теперь туристы увидят Алупку в образе 100-летней давности.