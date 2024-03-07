Что в квартире можно отремонтировать за счёт управляющей компании — не только общедомовое имущество

В зону ответственности управляющих компаний входит, как известно, только общедомовое имущество. Его перечень закреплён частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением правительства от 13 августа 2006 г. № 491.
Коммунальшики обязаны чинить канализационные стояки, водопровод, энергоснабжение подъездов и т. д. в случае аварий — сразу же, а в рамках ремонтно-восстановительных работ — в соответствии с их планом.
Часть общедомового имущества находится в пределах жилых помещений. Водопровод до первого запорного крана, полотенцесушитель на стояке, если он присоединён без вентиля тоже ремонтируются за счёт УК.
Радиаторы отопления — наоборот: даже если нет запорного крана, ремонтируются или за меняются исключительно силами самих жильцов.
В ведении обслуживающей дом организации — и балконная плита: она считается ограждающей конструкцией здания. Но и только: козырёк, крыша, парапет балкона — за всё это несёт ответственность собственник.
Что точно вам не должна ремонтировать УК:
При возникновении спорных ситуаций помните, что на вашей стороне жилинспекция, Роспотребнадзор и другие высокие инстанции.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.