Что в квартире можно отремонтировать за счёт управляющей компании — не только общедомовое имущество

Жильцам разъяснили зону ответственности управляющих компаний в квартирах

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В зону ответственности управляющих компаний входит, как известно, только общедомовое имущество. Его перечень закреплён частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением правительства от 13 августа 2006 г. № 491.

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Коммунальшики обязаны чинить канализационные стояки, водопровод, энергоснабжение подъездов и т. д. в случае аварий — сразу же, а в рамках ремонтно-восстановительных работ — в соответствии с их планом.

Часть общедомового имущества находится в пределах жилых помещений. Водопровод до первого запорного крана, полотенцесушитель на стояке, если он присоединён без вентиля тоже ремонтируются за счёт УК.

Радиаторы отопления — наоборот: даже если нет запорного крана, ремонтируются или за меняются исключительно силами самих жильцов.

В ведении обслуживающей дом организации — и балконная плита: она считается ограждающей конструкцией здания. Но и только: козырёк, крыша, парапет балкона — за всё это несёт ответственность собственник.

Что точно вам не должна ремонтировать УК:

индивидуальные счётчики на воду, газ, электричество;

бытовую технику — плиты, варочные панели, газовое оборудование;

сантехнику — смесители, краны, душевые кабины, унитазы;

трубы после контрольного вентиля;

домофон в квартире;

электрооборудование, расположенное в жилом помещении.

При возникновении спорных ситуаций помните, что на вашей стороне жилинспекция, Роспотребнадзор и другие высокие инстанции.