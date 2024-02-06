Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?

В Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отопительные батареи в квартире не относятся к общедомовому имуществу, поэтому их замена производится исключительно силами собственника жилья, сообщил aif.ru первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Фото: Администрация городского округа Истра

"Эта услуга относится к разряду платных, как и другие работы внутри квартиры — ремонт сантехники, электрики и пр.", — пояснил он.

Управляющая компания может предложить свои услуги, но надо держать ухо востро, предупредил народный избранник.

"Государственные тарифы тут не действуют, расценки устанавливает сама УК и нередко наглеет, чувствуя себя монополистом в доме", — заметил он.

Если за батарею заломили несусветную цену, проверьте, не обманывает ли вас слесарь: посмотрите на сайте УК — там должен быть прайс. Если всё верно, обязательно заключите договор на работы, в котором прописана их стоимость, чтобы в случае чего исполнитель нёс за них ответственность.

"И знайте: ваша УК не имеет права навязывать вам свои услуги, вы можете обратиться в любую другую подрядную организацию", — добавил Качкаев.

В этом случае вы оплачиваете только временный останов подачи тепла в вашу квартиру. Но имейте в виду, что если новая батарея нарушит работу системы отопления доме, платить за него вам придётся втридорога.