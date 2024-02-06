Любые аварийные ситуации в жилом фонде требуют немедленного реагирования, сообщил руководитель дирекции по эксплуатации в московском регионе девелопера "Самолёт" Алексей Ахинько.
В комментарии для РИА Недвижимость он привёл примеры аварий: короткое замыкание, засор, отключение коммунальных ресурсов.
"Именно такие ситуации являются самыми неотложными с точки зрения устранения замечаний", — заявил эксперт.
Максимально срочно должны устраняться проблемы, создающие риск для жизни и здоровья жильцов — отслоение штукатурки на потолке, угрозы обрушения лепнины и т. п.
Ликвидация аварий на внутридомовых инженерных коммуникациях — отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение — должны в течение получаса с момента заявки.
На устранение засора в канализации отводится два часа, при отключении от электричества дома целиком или подъезда у электриков также есть два часа на восстановление.
Лифты и мусоропроводы должны ремонтироваться не более суток, а на замену перегоревшей лампочки в подъезде у работников ЖКХ есть целая неделя.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.