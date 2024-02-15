"Волшебства не бывает". Эксперт по недвижимости Журавлёв раскрыл правду об ипотеке без первоначального взноса

Специалист по недвижимости Журавлёв раскритиковал программы ипотеки без первоначального взноса

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Застройщики сегодня предлагают разные инструменты для продажи недвижимости, одна из таких — ипотека без первоначального взноса, но тут есть подводные камни. О них Pravda.Ru рассказал независимый эксперт по недвижимости, автор видеоблога "Хочу квартиру" Никита Журавлёв.

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"Да, сегодня разные инструменты предлагают застройщики в связи с тем, что льготную ипотеку ужесточили, на вторичном рынке ипотечная ставка выросла. И поэтому приходится застройщикам придумывать разные комбинации, разные финансовые инструменты. Есть такие инструменты, когда ты заплатил 30% или 20% и ушел гулять до конца строительства. Купи сейчас — плати потом. Ты не платишь в течение срока строительства. Это первое. Второе, есть такие инструменты, когда без первоначального взноса. Но это очень "серая" схема с тем, что у тебя стоимость твоей квартиры удорожает, то есть она становится при покупке дороже", — отметил эксперт.

Как пояснил собеседник Pravda. Ru, когда вносишь 30%, тебе дают кредит, ты провёл сделку, и эти 30% возвращаются. Проводится, как будто вы

внесли первоначальный взнос, потом тебе его отдают.

"Без первоначального взноса это удорожание стоимости твоей квартиры. Поэтому здесь применяют разные финансовые инструментарии от потребностей человека. Если у тебя нет первоначального взноса, тогда ты заплатишь дороже за квартиру. Но без первоначального взноса. Бесплатного сыра не бывает. Он только в мышеловке. Нужно внимательно смотреть на цифры, считать всё и понимать, почему и где у тебя дополнительные затраты, которые ты понесёшь. Волшебства не бывает", — заключил Журавлёв.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки стабилизируются, их рост не будет обгонять инфляцию, на вторичном рынке возможно даже падение стоимости жилья в 2024-м, в дальнейшем же её рост также останется в пределах инфляции.

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