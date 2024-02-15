Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министерство цифрового развития заявило о росте числа кибер-атак
Как сделать кошачью жизнь лучше: советы для владельцев
Юрист предупредила о рисках аренды квартиры без договора найма
Латвия начинает отбирать автомобили с номерами РФ и передавать их Украине
Врач Черемушкин дал свой прогноз по сроку появления вакцины от рака
Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет косметолог
Путин указал на "наших людей" в руководстве Америке
Прибалтика строит бункеры для защиты от России
Военный эксперт Головатюк: СВО на Украине нужно было начинать в 2014 году
"Волшебства не бывает". Эксперт по недвижимости Журавлёв раскрыл правду об ипотеке без первоначального взноса

Специалист по недвижимости Журавлёв раскритиковал программы ипотеки без первоначального взноса

1:59
Недвижимость

Застройщики сегодня предлагают разные инструменты для продажи недвижимости, одна из таких — ипотека без первоначального взноса, но тут есть подводные камни. О них Pravda.Ru рассказал независимый эксперт по недвижимости, автор видеоблога "Хочу квартиру" Никита Журавлёв.

Специалист по недвижимости Журавлёв раскритиковал программы ипотеки без первоначального взноса
Фото: Own work by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Да, сегодня разные инструменты предлагают застройщики в связи с тем, что льготную ипотеку ужесточили, на вторичном рынке ипотечная ставка выросла. И поэтому приходится застройщикам придумывать разные комбинации, разные финансовые инструменты. Есть такие инструменты, когда ты заплатил 30% или 20% и ушел гулять до конца строительства. Купи сейчас — плати потом. Ты не платишь в течение срока строительства. Это первое. Второе, есть такие инструменты, когда без первоначального взноса. Но это очень "серая" схема с тем, что у тебя стоимость твоей квартиры удорожает, то есть она становится при покупке дороже", — отметил эксперт.

Как пояснил собеседник Pravda. Ru, когда вносишь 30%, тебе дают кредит, ты провёл сделку, и эти 30% возвращаются. Проводится, как будто вы
внесли первоначальный взнос, потом тебе его отдают.

"Без первоначального взноса это удорожание стоимости твоей квартиры. Поэтому здесь применяют разные финансовые инструментарии от потребностей человека. Если у тебя нет первоначального взноса, тогда ты заплатишь дороже за квартиру. Но без первоначального взноса. Бесплатного сыра не бывает. Он только в мышеловке. Нужно внимательно смотреть на цифры, считать всё и  понимать, почему и где у тебя дополнительные затраты, которые ты понесёшь. Волшебства не бывает", — заключил Журавлёв.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки стабилизируются, их рост не будет обгонять инфляцию, на вторичном рынке возможно даже падение стоимости жилья в 2024-м, в дальнейшем же её рост также останется в пределах инфляции.

4 НЮАНСА ИПОТЕКИ без ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА / Что ВАЖНО ЗНАТЬ?
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
NI: многие государства сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО
Более тысячи экс-сотрудников "Вагнера" перешли в отряд спецназа "Ахмат"
Специалист по недвижимости Журавлёв раскритиковал программы ипотеки без первоначального взноса
Один из руководителей "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России
Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп вынудит Киев к переговорам с Москвой
Пилот "Феррари" Сайнс заявил, что готов помочь напарнику Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024
Генеральный секретарь НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США
Офтальмолог Боша заявила, что использование капель для глаз вызовет отек роговицы
Ливанский политик Джебран Басиль рассказал об отношениях Ливана и России
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников