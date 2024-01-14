Секретные возможности пылесосов: освежитель воздуха, очиститель матрасов и еще... поисковик пропавших вещей

Оказывается, ваш пылесос может быть полезным не только в своем основном предназначении.
Существуют "секретные" опции, которые с большой долей вероятности окажутся весьма полезными для многих владельцев квартир и домов.
"Поисковик"
Бывает, что маленькие вещи, такие как серьги, монеты или иголки, исчезают где-то в доме в самый неподходящий момент. Ищите их, но безрезультатно. Пылесос может помочь вам найти эти "потеряшки". Для активации этой функции снимите всасывающую насадку и прикрепите к трубе кусочек капрона или марли. Включите пылесос, пройдитесь трубой по полу, и вскоре вы увидите "потерянный" предмет на капроне.
Очиститель матрасов
Из-за своих размеров матрасы нельзя постирать в обычной стиральной машине. Пылесос справится с этой задачей и не только освежит матрас, но и избавит его от клопов. Насыпьте немного соды на загрязненное место, оставьте на полчаса, затем тщательно пропылесосьте. Добавление специальных химических средств в пылесборник поможет уничтожить клопов.
Освежитель воздуха
Поместите в пылесборник ватный диск или кусочек ваты, предварительно смоченный парфюмом или ароматическим маслом. Это не только очистит помещение, но и придаст ему свежий аромат. Приятный запах распространится везде, где работает пылесос.
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