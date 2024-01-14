Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Депутат Слуцкий назвал бредом намерение Киева помочь Британии в случае "нападения" России
Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс
Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России
Глава Минобороны Украины не дал ответа на вопрос о планах ВСУ на 2024 год

Секретные возможности пылесосов: освежитель воздуха, очиститель матрасов и еще... поисковик пропавших вещей

1:24
Недвижимость

Оказывается, ваш пылесос может быть полезным не только в своем основном предназначении.

Секретные возможности пылесосов: освежитель воздуха, очиститель матрасов и еще... поисковик пропавших вещей
Фото: flickr. com by Paul Roth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Существуют "секретные" опции, которые с большой долей вероятности окажутся весьма полезными для многих владельцев квартир и домов.

"Поисковик"

Бывает, что маленькие вещи, такие как серьги, монеты или иголки, исчезают где-то в доме в самый неподходящий момент. Ищите их, но безрезультатно. Пылесос может помочь вам найти эти "потеряшки". Для активации этой функции снимите всасывающую насадку и прикрепите к трубе кусочек капрона или марли. Включите пылесос, пройдитесь трубой по полу, и вскоре вы увидите "потерянный" предмет на капроне.

Очиститель матрасов

Из-за своих размеров матрасы нельзя постирать в обычной стиральной машине. Пылесос справится с этой задачей и не только освежит матрас, но и избавит его от клопов. Насыпьте немного соды на загрязненное место, оставьте на полчаса, затем тщательно пропылесосьте. Добавление специальных химических средств в пылесборник поможет уничтожить клопов.

Освежитель воздуха

Поместите в пылесборник ватный диск или кусочек ваты, предварительно смоченный парфюмом или ароматическим маслом. Это не только очистит помещение, но и придаст ему свежий аромат. Приятный запах распространится везде, где работает пылесос.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Последние материалы
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Врачи назвали виноград самой полезной сладостью для глаз
Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Депутат Слуцкий назвал бредом намерение Киева помочь Британии в случае "нападения" России
Тренер Жулин: серебряный призёр ЧЕ-2024 Губанова была лучше, чем чемпионка Хендрикс
Лолита прокомментировала слухи о замужестве и отъезде из России
Глава Минобороны Украины не дал ответа на вопрос о планах ВСУ на 2024 год
В офисе Зеленского подчеркнули, что не согласны на заморозку конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников