Эксперты назвали среднюю цену дома в Подмосковье

В среднем дом в Московской области на вторичном рынке обойдется будущему собственнику в 10 миллионов рублей, дача — в 5 миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в 2 миллиона рублей.

Такие данные приводятся в материале агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

При этом отмечается, что реальные суммы сделок отличаются от цен, выставляемых продавцами. Так, наиболее часто коттеджи покупают за 7,2 миллиона рублей, дачные дома — за 1,5 миллиона рублей, таунхаусы — за 11,1 миллиона рублей, а УБП — за 1,3 миллиона рублей.