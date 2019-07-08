Древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака к югу от Багдада, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает ТАСС. Ирак в течение трех десятилетий прилагал усилия, чтобы Вавилон был внесен в список ЮНЕСКО.
Руины города находятся в 90 км к югу от Багдада. Древний Вавилон был столицей двух выдающихся царей древности — Хаммурапи (1793-1750 до н. э.) и Навуходоносора (605-562 до н. э.), создавшего Висячие сады Вавилона. Они считаются одним из семи чудес Света.
Сообщается, что Вавилон объявлен археологическим памятником в 1935 году. Город стал частично доступен благодаря проведенным раскопкам. Значительная часть древнего Вавилона все еще скрыта под землей.
В ходе войны 2003 года объект серьезно пострадал. Экспонаты музеев Навуходоносора и Хаммурапи, ценности Вавилонской библиотеки и архива были уничтожены.
Отмечается, что с апреля 2003 года по декабрь 2004 года Вавилон служил лагерем многонациональных сил в Ираке.
В настоящее время территория, на которой находился Вавилон, возвращена в ведение Государственного совета по древностям и культурному наследию.
Фото: begin-journey.ru
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