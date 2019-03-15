Россия попросит ООН и ЮНЕСКО помочь сохранить ей памятники СССР в Латвии

Российская Федерация обратит внимание Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО — ее филиала по вопросам образования, науки и культуры — на сохранность советских военных монументов в Латвии, включая памятник Освободителям Риги.

Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Так, указала она, буквально на днях власти Риги — столицы Латвии — обратили внимание на то, что памятник Освободителям Риги находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Под петицией за снос монумента поставили свои подписи уже свыше 10 тысяч местных жителей.

Другого выхода, убеждены в Латвии, нет — в казне Риги якобы нет денежных средств на восстановление архитектурного сооружения.

Елена Сутормина заявила, что на всех грядущих собраниях, встречах и совещаниях с представителями ООН и ЮНЕСКО она будет поднимать вопрос о необходимости защиты, реставрации и должного ухода за памятниками воинам-освободителям на территории современной Латвии.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей убеждена, что на самом деле у власти Риги есть деньги на реставрацию памятника. Однако, делится мнением Елена Сутормина, ситуацией намерены воспользоваться местные националисты в целях сноса неугодного им памятника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине снесли монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР. Примечательно, что аккурат в день сноса памятника скончался один из его создателей, архитектор Аполлон Огранович.

Фото: facebook. com.

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