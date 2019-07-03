В Рязанской области откроют памятник Петру и Февронии Муромским﻿

В Рязанской области 8 июля состоится фестиваль "День семьи, любви и верности", передает Интерфакс. Праздник стартует в поселке Ласково, уроженкой которого считается святая Феврония.



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Как сообщает пресс-служба Минтуризма региона, торжества начнутся в 8:00 с литургии в часовне благоверных князей. Ее возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В 9:30 начнутся выступления творческих коллективов, которые представят программу, посвященную празднику семьи. В 11 часов состоится открытие и освящение памятника святым Петру и Февронии памятник Петру и Февронии Муромским.

Камень в его основание заложили в 2017 году. В прошлом году памятник супругам открыли в Рыбновском районе.

Помимо этого, в поселке Ласково будет работать выставка-ярмарка прикладного творчества. На ней все желающие смогу приобрести изделия рязанских мастеров.

Сообщается, что затем фестиваль переместится в Рязань. Главные события в рамках праздничной программы фестиваля "День семьи, любви и верности" развернутся в Театре драмы. Зрителей ожидает парад многодетных семей, творческие выступления, вручение дипломов и наград.

Фото: rzn.info

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