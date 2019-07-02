Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобороны рассмотреть возможность создания музея семьи Сергея Щукина в Большом Знаменском переулке в Москве, передает РИА Новости.
Сообщается, что Минобороны России совместно с Минкультуры России при участии экспертного сообщества рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу: г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8, корпус 1.
Доклад об исполнении поручения должен быть предоставлен до 1 сентября 2019 года. Отмечается, что ответственными за исполнение назначены министр культуры Владимир Мединский и министр обороны Сергей Шойгу.
Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии директор Пушкинского музея Марина Лошак обратилась к главе государства с предложением создать музей семьи Сергея Щукина в усадьбе Большом Знаменском переулке. Особняк находится в ведении министерства обороны с 1941 года. Здание было построено в середине 18 века. Президент поддержал данное предложение. Он добавил, что работу необходимо вести при участии Пушкинского музея и Министерства культуры России.
Фото: interfax-russia.ru
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