Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина в связи с его победой на выборах президента России.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Он сделал это после завершения итогов голосования, однако, был единственным из всех лидеров стран Евросоюза, кто направил Владимиру Путину поздравление. Тем самым премьер-министр Венгрии опять нарушил негласное правило бойкотирования российского президента в европейском политическом сообществе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически встаёт в оппозицию к политике Брюсселя: препятствует ужесточению санкций, саботирует помощь Украине, требует мирных переговоров Украины и России, а не войны "до последнего украинца".

Несмотря на более, чем скромные экономические и геополитические возможности современной Венгрии, харизма и лидерские качества Орбана позволяют ему лоббировать национальные интересы своей страны в Евросоюзе.

Помимо премьер-министра Венгрии Владимира Путина поздравили лидеры дружественных государств СНГ, глобального Востока и Юга.

В США заявили, что Путин остаётся президентом России, и эту реальность они будут учитывать.