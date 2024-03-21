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Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах

1:07
Политика » Выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина в связи с его победой на выборах президента России. 

Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах
Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Он сделал это после завершения итогов голосования, однако, был единственным из всех лидеров стран Евросоюза, кто направил Владимиру Путину поздравление. Тем самым премьер-министр Венгрии опять нарушил негласное правило бойкотирования российского президента в европейском политическом сообществе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически встаёт в оппозицию к политике Брюсселя: препятствует ужесточению санкций, саботирует помощь Украине, требует мирных переговоров Украины и России, а не войны "до последнего украинца". 

Несмотря на более, чем скромные экономические и геополитические возможности современной Венгрии, харизма и лидерские качества Орбана позволяют ему лоббировать национальные интересы своей страны в Евросоюзе. 

Помимо премьер-министра Венгрии Владимира Путина поздравили лидеры дружественных государств СНГ, глобального Востока и Юга. 

В США заявили, что Путин остаётся президентом России, и эту реальность они будут учитывать. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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