Захарова прокомментировала "пропажу" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Англии

Мария Захарова: "Такая-сякая" не появляется на публике уже более двух месяцев

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение на счет "пропажи" британской принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Причем сделала это с иронией, пишут РИА Новости.

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По словам Захаровой, в Лондоне оперативно находят только "Новичок" и "рука Москвы". Таким образом официальный представить МИД РФ прокомментировала ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Великобритании.

"Все Соединённое королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. "Такая-сякая" не появляется на публике уже более 2 месяцев", — пишет Мария Захарова.

Дело в том, что Кенсингтонский дворец 17 января рассказал, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Что именно за болезнь у нее, не сообщили. Принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все мероприятия с ее участием перенесли, по совету врачей она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению обязанностей к Пасхе.