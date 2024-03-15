Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свое мнение на счет "пропажи" британской принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Причем сделала это с иронией, пишут РИА Новости.
По словам Захаровой, в Лондоне оперативно находят только "Новичок" и "рука Москвы". Таким образом официальный представить МИД РФ прокомментировала ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Великобритании.
"Все Соединённое королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. "Такая-сякая" не появляется на публике уже более 2 месяцев", — пишет Мария Захарова.
Дело в том, что Кенсингтонский дворец 17 января рассказал, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Что именно за болезнь у нее, не сообщили. Принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все мероприятия с ее участием перенесли, по совету врачей она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению обязанностей к Пасхе.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.