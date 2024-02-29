Солдаты-призывники не участвуют в спецоперации на Украине, заверил представитель Путина Иванов

Сергей Иванов: призывников в зоне СВО нет и быть не может

Член Совбеза РФ и спецпред президента Сергей Иванов заявил, что солдаты, проходящие службу по призыву, не принимают никакого участия в спецоперации на Украине. Слова Иванова прозвучали в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Иванов заверил, что ни сейчас, ни в будущем срочников в зоне спецоперации не будет. Он также напомнил, что половину численности армии РФ составляют военнослужащие, подписавшие контракт.

В июне прошлого года российский лидер Владимир Путин заявлял, что срочников не отправляют в зону СВО. В том числе речь шла и о службе в новых регионах России. При этом президент говорил, что срочники несут службу на границе, но отправлять их на спецоперацию нужды нет.

Напомним, в конце 2023 года депутаты Госдумы одобрили идею о прохождении срочной службы в ФСБ РФ. Призывники смогут служить в пограничниками в составе ведомства. Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru.