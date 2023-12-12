Во вторник, 12 декабря, депутаты Госдумы проголосовали за закон о службе на границе по призыву.
Новые правила позволят призывникам надеть форму военнослужащих Пограничной службы ФСБ России, сообщает РИА Новости.
Но для того, чтобы охранять рубежи Родины для срочников введен целый ряд обязательных требований.
В частности, на службу в органы ФСБ не смогут быть призваны иноагенты, граждане РФ, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на их постоянное проживание в другой стране,
Понятно, что в органы ФСБ двери закрыты для лиц с судимостью и наркотической зависимостью.
Также Госдума приняла законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.