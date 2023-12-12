Госдума РФ разрешила проходить срочную службу в органах ФСБ

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Во вторник, 12 декабря, депутаты Госдумы проголосовали за закон о службе на границе по призыву.

Фото: facebook. com

Новые правила позволят призывникам надеть форму военнослужащих Пограничной службы ФСБ России, сообщает РИА Новости.

Но для того, чтобы охранять рубежи Родины для срочников введен целый ряд обязательных требований.

В частности, на службу в органы ФСБ не смогут быть призваны иноагенты, граждане РФ, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на их постоянное проживание в другой стране,

Понятно, что в органы ФСБ двери закрыты для лиц с судимостью и наркотической зависимостью.

Также Госдума приняла законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

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