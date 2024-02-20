Зюганов: смерть блогера Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал дождаться результатов исследований, чтобы определить — кто стоит за смертью Алексея Навального*, передаёт РИА Новости. Он обратил внимание на то, что смерть блогера может быть выгодна "собравшимся в Мюнхене" на конференции по безопасности. Также политик сравнил оппозиционера с Борисом Ельциным.
"Это стопроцентный Ельцин молодой, только трезвый", — высказался он.
Ранее ямальское управление ФСИН проинформировало, что 16 февраля Навальный почувствовал себя плохо после прогулки. После потери сознания он умер. Точные причины смерти пока неизвестны. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит расследование, чтобы выявить все обстоятельства кончины блогера.
* — включён в Перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
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