Зюганов: смерть блогера Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал дождаться результатов исследований, чтобы определить — кто стоит за смертью Алексея Навального*, передаёт РИА Новости. Он обратил внимание на то, что смерть блогера может быть выгодна "собравшимся в Мюнхене" на конференции по безопасности. Также политик сравнил оппозиционера с Борисом Ельциным.

Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic