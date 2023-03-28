Полянский: Запад надавил на членов СБ ООН по "Северным потокам"

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Результат голосования в Совете Безопасности ООН по российской резолюции в контексте требований Москвы провести независимое расследование подрыва "Северных потоков" обусловлен давлением Запада на третьи страны, заявил первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Запад оказывал на партнёров по СБ ООН давление, чтобы резолюцию не приняли.

"Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров. Они абсолютно чётко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", — пояснил Полянский РИА Новости.

Зампостпреда подчеркнул, что "воздержавшиеся" страны просто побоялись открыто поддержать Москву.

Ранее в Совбезе ООН проголосовали за резолюцию, выдвинутую Москвой, в которой российская сторона потребовала провести независимую экспертизу по подрыву газопроводов "Северный поток", однако документ не набрал нужного количества голосов.

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