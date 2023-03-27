Совет безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на "Северных потоках"

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Совет безопасности ООН не принял совместную резолюцию России и Китая о создании комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом стало известно вечером 27 марта.

Отметим, что ООН не может подтвердить или проверить обвинения по диверсиям на "Северных потоках" и ожидает результатов национальных расследований. Ранее сроки рассмотрения вопроса относительно терактов неоднократно переносились.

В вопросе о скорейшем расследовании Россию поддержал Китай. Москва и Пекин выступили с совместной резолюцией, призывающей в кратчайшие сроки найти виновных.

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