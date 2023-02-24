Постпред России при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров Евросоюза.
Перед выступлением представителей Евросоюза российские дипломаты покинули заседание Совета безопасности. Выступая на заседании, постпред РФ при ООН заявил о беспрецедентном числе делегаций, которые были приглашены.
"Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут", — цитирует Небензя РИА Новости.
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