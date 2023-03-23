Глава МИД РФ Сергей Лавров: Запад панически боится расследования Херша о диверсии на "Северных потоках"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США панически боятся расследования о диверсии на "Северных потоках".

В ходе пресс-конференции с главой МИД Бурунди Альбертом Шингиро Лавров напомнил, что представители Вашингтона нервно отреагировали на инициативу российской стороны провести беспристрастное расследование взрывов на газовой магистрали.

Глава МИД РФ убеждён, что сейчас США заняты сколачиванием группы из стран, которые проголосуют против резолюции России в Совбез ООН.

Дипломат добавил, что Запад сначала предпочёл проигнорировать сенсационное расследование Сеймура Херша о причастности Штатов к диверсии, а после назвал его нонсенсом и придумал неправдоподобную версию про террористов-одиночников.