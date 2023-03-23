Упомянутый российским президентом неопознанный объект вблизи газопровода "Северный поток" находился в море долгое время.
По данным издания Jyllans-Posten, объект отсутствует на видео 2019 года, однако датские эксперты утверждают, что сейчас он является заросшим. В связи с этим можно предположить, что объект находился под водой достаточно долгий отрезок времени.
Ранее президент РФ заявил, что при обследовании газопровода специалистами "Газпрома" в 30 км от места взрыва был замечен некий столбик. Объект установлен на стыке труб. По словам Владимира Путина, российские эксперты убеждены, что столбик мог играть роль антенны, приводящей в действие взрывные устройства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.