Jyllans-Posten: Найденный вблизи "Северных потоков" объект находился в воде долгое время

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Упомянутый российским президентом неопознанный объект вблизи газопровода "Северный поток" находился в море долгое время.

По данным издания Jyllans-Posten, объект отсутствует на видео 2019 года, однако датские эксперты утверждают, что сейчас он является заросшим. В связи с этим можно предположить, что объект находился под водой достаточно долгий отрезок времени.

Ранее президент РФ заявил, что при обследовании газопровода специалистами "Газпрома" в 30 км от места взрыва был замечен некий столбик. Объект установлен на стыке труб. По словам Владимира Путина, российские эксперты убеждены, что столбик мог играть роль антенны, приводящей в действие взрывные устройства.