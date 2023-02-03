Песков отказался комментировать идею российского губернатора о присоединении Сербии к России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербия должна вступить в Евразийский экономический союз, а потом войти в состав Российской Федерации.

Ранее Шумков заявил, что Сербии не стоит становиться частью Евросоюза. Российский чиновник порекомендовал Белграду вступить в ЕАЭС и стать частью России.

"Я оставляю это без комментариев", — сказал Песков на просьбу журналистов оценить слова губернатора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что спецоперация на Украине до сих пор продолжается, поскольку российская армия ещё не до конца защитила Донбасс.

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